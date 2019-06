شاهد.. كريس برات وكاثرين شوارزينجر بعد زفافهما: أفضل يوم في حياتنا

كريس برات وكاثرين شوارزنيجر احتفل كل من النجم العالمي كريس برات، وابنة الفنان العالمي أرنولد شوارزينجر، السيدة كاثرين شوارزينجر، بحفل زفافهما، حيث طرح كلاهما صور الحفل عبر حسابهما الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علق كلاهما قائلًا: "بالأمس كان أفضل يوم في حياتنا، لقد أصبحنا زوجًا وزوجة أمام الله وعائلتنا وأولئك الذين نحبهم، لقد كان حميمًا ومؤثرًا وعاطفيًا". أقيم حفل الزفاف في مونسيسيتو في كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضي. وأشار مصدر مقرب من برات إلى أن "جورج أرماني" المصمم العالمي الإيطالي هو الذي صمم كلًا من ثوب شوارزينجر وبدلة برات. يذكر أن شوارزينجر هي ابنة "أرنولد شوارزينجر"، الممثل والحاكم السابق لكاليفورنيا، وابنة أيضًا الصحفية الإذاعية "ماريا شرايفر"، ابنة الرئيس جون إف كنيدي. جدير بالذكر أن الفنان العالمي كريس برات ممثل أمريكي مشهور ومعروف بأدواره في "المنتزهات والترفيه" و"عالم الجوارسي". Advertisements

