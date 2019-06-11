بالصورة- تعرفوا على طفل كيم كردشيان الرابع

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان صورة واضحة لطفلها الذي وُلد منذ شهر تقريباً “سالم ويست” وذلك على حسابها على انستغرام، الذي يتابعه 141 ملايين مستخدم.

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وحظيت صورة الطفل على حساب كيم على العديد من المشاركات ما بين اعجاب أو تعليق، حيث تخطت حاجز الـ 5.4 ملايين تعليق.

وكانت كيم قد احتفلت مع زوجها كانييه ويست بعيد زواجهما الخامس منذ اسابيع قليلة.

الثنائي لديهما ثلاثة اطفال وهم نورث (5 أعوام) وسينت (3 سنوات) وشيكاغو (سنة واحدة).