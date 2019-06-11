شارل مكريس يفتتح الفرع الثاني لمدرسة الرقص

أُقيم ليل الأحد الموافق في التاسع من شهر حزيران/ يونيو حفل إفتتاح الفرع الثاني لمدرسة Makriss Dance Ministry لصاحبها مدرّب ومصمم الرقص شارل مكريس مع إفتتاح Marvel Fitness Center لصاحبيْها موريس كسّاب وعمر سركيس داخل Kfarhbeb Gate Plaza في منطقة كفرحباب – كسروان.

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إستُهِلّ هذا الحفل عبر فعاليات السجادة الحمراء بحضور عدد من الفنانين، الصحافيين والوجوه الاجتماعية على أنغام موسيقى DJ . وخلال هذه الأمسية المميّزة تم تقديم عدد من اللوحات الإستعراضية الراقصة مع راقصين محترفين، وأولى هذه الإستعراضات كانت عبر رقص الدبكة اللبنانية بطريقة غير تقليدية ومبتكرة، كما تزيّن خلالها المسرح بالعلم اللبناني قبل تقديم سائر الإستعراضات المُنوَّعة. ثمّ حرص مكريس على صعود المسرح لتوجيه الشكر إلى جميع الراقصين، وشركائه وكافة الحضور دون إستثناء.

علماً أنّه من خلال هذا الحدث، قد أعلن مكريس عن توسيع دائرة نشاطاته في المناطق اللبنانية عبر إفتتاح فرع ثانٍ لمدرسته الخاصة بتعليم الرقص المحترف بعدما كان قد إفتتح الفرع الأول من مدرسته Makriss Dance Ministry منذ سنوات عديدة في منطقة سن الفيل (Freeway center).

إلى جانب ذلك، يستعد شارل مكريس لسلسلة نشاطات فنية، كما يحضّر مفاجأة فنية سوف يُعلِن عنها لاحقاً في الوقت المناسب.