رامي صبري يحيي حفله الأول في السعودية وسط مخاوف من اقتحام المسرح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إقبال منقطع النظير، شهده حفل المطرب المصري رامي صبري الأول بالمملكة العربية السعودية الذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وسط حالة من الفرحة العارمة والتفاعل الكبير من أغانيه التي قدمها.

واكتظت قاعة المنتديات والحفلات بمدينة جدة بالجمهور الذي احتشد بالآلاف داخلها وخارجها أمام شاشات العرض، وسط إشعال رامي صبري، حماس جمهوره.

وقدم رامي خلال الحفل عددًا من أغانيه الشهيرة، بينها أغنيته الجديدة "أنا بابا" التي أطلقها في وقت سابق، وأغنية "غمصت عيني" و"فاكر عينها وضحكتها" و"بحبك" و "نفسها تشوفني"، و" مش فارق" و"أنا بنسي نفسي" وغيرها من أغانيه المميزة.

وضجت القاعة بالصراخ والغناء فرحة بالحفل الأول للفنان المصري بالمملكة العربية السعودية بقاعة مركز جدة للمنتديات والحفلات وسط حالة من الفرحة العارمة التي غمرت الجمهور.

وحاول بعض المعجبين الوصول إليه على خشبة المسرح ومصافحته ومعانقته تعبيرًا عن حبهم له وبما يقدم وسط انتشار مكثف لرجال الأمن في محيط المسرح الذي يقدم رامي صبري أغانيه من على خشبته؛ خشية اقتحامه من محبيه، وسط حالة من الفرحة العارمة والحشد الكبير.

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وردد الجمهور أغاني رامي صبري معه خلال الحفل، فضلاً عن نشر صور وفيديوهات من الحفل على موقع توتير.

وكان المطرب رامي صبري أعلن في وقت سابق عن استعداده لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام".

ونشر "رامي" البوستر الدعائي للحفل وكتب: "انتظروني لأول مرة في السعودية في جدة يوم الإثنين 10 يونيو 2019 بمركز جدة للمنتديات والفعاليات مستنيكم عشان نهد الدنيا".

ويعد حفل رامي صبري هو أول حفل له بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم جدة" التي أطلقتها هيئة الترفيه وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي تحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر في الفترة من الـ 8 من حزيران/ يونيو وحتى الـ 18 من تموز/يوليو.