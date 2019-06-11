جاستين بيبر يتوعّد توم كروز ويُهدّده بالشّجار.. شاهدي ماذا قال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختتم مُغنّي البوب الكنديّ العالميّ، "جاستين بيبر"، عُطلة نهاية الأسبوع الماضية، بأغربِ طريقة على الإطلاق، فبينما كان النّاس يستعدون لبداية أسبوعٍ جديدة، عكّر صفو مزاجهم تغريدة شديدة الغرابة، من نجم أغنية "Baby".

بشكلٍ مُفاجئ، ومن حيث لا ندري، تحدّى جاستين بيبر، نجم الآكشن العالميّ، "توم كروز" لخوضِ عِراكٍ معه، حيث غرّد قائلًا:

"أريد تحدّي توم كروز لمُقاتلته في الحلبة. توم، إذا لم تأخذ هذا الشّجار فهذا يعني أنّك خائف، ولن تستطيع مسحه من عقول النّاس".

لم يتوقّف بيبر عند هذا الحدّ، بل وطالب رئيسة بطولة قِتال "UFC"، دانا وايت، بالتّحضير لهذا العِراك، حيث قال لها في نفس التّغريدة: "من سيُجهّز هذا القِتال يا دانا وايت؟".

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بالتّأكيد، ما لبث جاستين أنْ كتب هذه التّغريدة، حتى امتلأ موقع تويتر بردود أفعال المُغرّدين، والتي خيّم عليها طابع السّخرية والنّكات، لدرجة أنّ حِساب بطولة "UFC"، الكندي علّق على الموضوع بإيموجي عيون المُراقِبة، أي أنّه ينتظر مُشاهدة هذا القِتال، كما علّقت شركة المُراهنات الرّياضيّة "Odds Shark"، على تغريدة جاستين قائلة: "لا نُحبّ احتمالاتك يا جاستين. آوتش!".

ومن جهته، لم يرد النّجم العالميّ "توم كروز" على تغريدة جاستين، ولكن إن وافق على خوض شجارٍ معه، فجاستين سيكونُ في مأزق، لأنّ قِتالًا مثل هذا، لا يُعد شيئًا صعبًا على توم، فقد قام بالأصعب من ذلك بكثير، في سلسلة أفلامه الشّهيرة "Mission Impossible".