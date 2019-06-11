"السّوريين منورين مصر".. النّجوم يغمرون تويتر محبّةً وترحيبًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدّر هاشتاغ "السوريين منورين مصر"، قائمة الأكثر تداولاً على "تويتر"، خلال السّاعات الماضية، للتّرحيب باللاجئين السّوريين في مصر.

وجاء الهاشتاغ، ردًا على حملة تحريض ضدّهم، بعد مطالبة محامٍ مصريّ، مقرّب من السّلطة، النائب العام، بتتبّع أنشطتهم، وحصر أموالهم، خشية تمويل بعضهم للإرهاب، حسب زعمه.

ولنبذ الدّعوات العنصريّة، رحّب المصريّون بالسّوريّين المقيمين في مصر، من خلال الهاشتاغ، وأكّدوا، أنّ مصر بلدهم، وأنّهم "أصحاب بيت".

عبّرت تغريدات النشطاء والمشاهير في معظمها عن المشاعر الطيبة التي يكنّها المصريون تجاه السوريين.

الفنّانة السّوريّة، كندة علوش، التي اشتهرت بأدوارها في مصر، عبّرت عن سعادتها بتصدّر الهاشتاج، وتفاعلت قائلة: "السّوريين منورين مصر هاشتاج جميل، وكله محبة.. متصدر التريند في مصر فرحة جداً الصراحة".

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وشدّد النّجم المصريّ، محمد هنيدي، بتغريدة، أنّ مصر وسوريا دولة واحدة، مهما حدث، وكتب هنيدي: "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل بردو دولة واحدة السوريين منورين مصر".

كما شارك الفنّان، أحمد السعدني، على الهاشتاج، قائلا: "السّوريين ليهم في مصر زى المصريين".

أما الفنّان المصريّ، محمد إمام، تفاعل بطريقة مختلفة، وكتب: "ودي محتاجه ترند!! انتوا اخواتنا و دي بلادكم".