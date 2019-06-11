نجوى كرم تحيي حفلاُ مبهرا في دبي في عيد الفطر المبارك

أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلا فنيا ضخما في فندق هيلتون الحبتور بإمارة دبي وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشارك مع نجوى نخبة من نجوم الغناء العربي وهم سيف عامر ووليد الجاسم وعبد الله النايف وعبد القادر هدهود والذين أضفوا على الحفل رونقا مميزا زاد على الإبهار إبهارا.

وأدت شمس الأغنية اللبنانية أغنيات قديمة وجديدة تفاعل معها الجمهور الذي ملأ مقاعد الصالة ومن كافة الجنسيات العربية.

وفي تصريحات خاصة عبرت كرم عن سعادتها للقائها بجمهور دبي الذي وصفته بالذواق، وبالجمهور العربي الذي أعاد إليها ذكرياتها مع الأغنيات القديمة حسب تعبيرها.

ووصفت أجواء الحفل بالمثالية والمشجعة على العطاء والغناء بروح مفتوحة على الحب والسمو والقيم.

وشكرت دولة الإمارات وإمارة دبي متمنية من الله أن يجعل كل أيام العرب أعيادا.

ووجهت الشكر لشركة كابانا المنظمة للحفل معبرة عن تقديرها لكافة الجهود التي بذلت من القائمين عليها لإنجاح الحفل.

وغطت شركة كابانا للإنتاج والتوزيع الفني الحفل كاملا وسط حضور كبير من فنانين وإعلاميين وشخصيات عامة وجمهور غفير.

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