مصطفى خاطر يشيد بمسرحية "بيت الأشباح" ويدعو متابعيه للاستمتاع بها

القاهرة - لايف استايل
أشاد نجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر بمسرحية "بيت الأشباح"، معربًا عن سعادته بفريق العمل، فيما دعا متابعوه إلى الذهاب والاستمتاع بها على مسرح الشباب أول كوبري جامعة القاهرة.
ونشر "خاطر" صور له عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، مع أبطال المسرحية وكتب، "الحقيقة استمتعت جدا بالعرض المسرحي بيت الأشباح، مجموعة من الشباب الموهوبين مليانين بالطاقات الإبداعية والعرض تأليف وإخراج المسرحي المتميز محمود جمال مبروك".
وتابع خاطر، "العرض كان على المسرح العايم، مسرح الشباب اللي عرضنا عليه مسرحية شيزلونج زمان وأنا في المسرح افتكرت ذكريات جميلة ليا كأني كنت بعرض عليه امبارح".
وأضاف: "لازم تروحوا تتفرجوا على مسرحية بيت الأشباح هتتبسطوا جدا.. مسرح الشباب أول كوبري الجامعة".
وعرض "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.
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