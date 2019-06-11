نادين نجيم سعيدة بثناء شريهان على أدائها

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"إيلاغ" من بيروت: أبدت النجمة شريهان إعجابها بأداء الممثلة اللبنانية نادين نجيم على دورها في مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرِض خلال شهر رمضان. حيث علقت كاتبة: "إنتي جميلة على جميع المستويات روحاً وشكلاً وعقلاً وأداءً". الأمر الذي تلقفته "نجيم" معبِّرة عن حبها الكبير لشريهان وسعادتها بتلقي هذه الاشادة منها. فغرّدت باللغة الإنجليزية بما يعني: "أكاد لا أُصَدِّق ذلك. نجمتي الوحيدة شريهان فقط هي التي تقول لي هذا، يا عزيزتي أحبك كثيراً، أحبك يا الله يبارك لك يا حبيبتي".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.