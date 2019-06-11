شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون و531 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، أمس الاثنين، فى دور السينما إيرادات وصلت إلى 2 مليون و531 ألف جنيه، ليواصل الفيلم تصدره لشباك تذاكر موسم عيد الفطر.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وينافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام أخرى هى "الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وحقق أمس الاثنين مليون و813 ألف جنيه، و"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم حقق مليون و6 آلاف جنيه، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز حقق 435 ألف جنيه، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد على فحصد 145 ألف جنيه.