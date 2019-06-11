شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك وإنجى المقدم وآسر يس فى تحدى الـ2000 خطوة تضامنا مع لاجئى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة السورية صبا مبارك فى تحدى الـ2000 خطوة تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم فى السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. Advertisements ونشرت فيديو لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية إنستجرام بعد انتهائها من التحدى، وذكرت أنها ستتحدى صديقتها الفنانة إنجى المقدم والفنان آسر يس، وكان من المفترض أنها تتحدى فنان ثالث لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها، بأن يتم تصوير كل فيديو وأكثرهم متابعة ستقوم بنشر الفيديو على صفحتها الشخصية قائلة (هذا التحدى كل المفهوم اللى وراة نحس بالمسافات اللى اللاجئين بيقطعوها على أقدامهم فى السفر ما بين بلدانهم وبلدان اللجوء).

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