آلاف الشابات يتقدمن للخدمة العسكرية في المغرب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 12:01 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس أن أكثر من 13 ألف فتاة مغربية تقدمن لإبداء رغبتهن في أداء الخدمة العسكرية .
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن 13614 شابة قمن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية .
ووفقا ل ” سكاي نيوز ” فمن المرتقب أن يستأنف المغرب العمل بالخدمة العسكرية في الخريف المقبل بعد ما ألغيت منذ عام 2006 .
وأشار بيان وزارة الداخلية أيضا إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين بالخدمة العسكرية من الجنسين بلغ 133820 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عاما ومدة الخدمة 12 شهرا .
وتضم الدفعة الاولى هذه السنة 10 آلاف مجند على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألف السنة المقبلة .
وينص القانون على معاقبة المتخلفين من الخدمة بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وسنة .. وحالات الإعفاء تكون للحالات من أصحاب الدواعي الصحية أو متابعة الدراسة .
وتتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و 2000 درهم شهريا نحو ( 96 إلى 185 يورو ) .
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