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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية ريهام أيمن لجلسة تصوير حديثة مع ابنتها ليليا، وبدت فيها بلوك مميز أحبه الجمهور.
ريهام نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور وهي تلاعب ابنتها التي حرصت على إخفاء وجهها، وكان ذلك في حديقة المنزل.
ريهام لم تتكلف في ملابسها بل ظهرت في ملابس بسيطة فضفاضة تتناسب مع فصل الصيف، ولم تبالغ في ماكياجها أو تسريحتها.
الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور ريهام، وتغزل فيها الفانز في عدد من تعليقاتهم عبر حسابها الخاص.
ريهام أيمن احتفل بعيد ميلاد ابنتها الثاني في شهر مايو الماضي، وذلك من خلال حسابها الشخصي، وأكدت أن ابنتها هي نعمة من الله ومصدر فخر لها.
يُذكر أن شريف رمزي تزوج من ريهام أيمن عام 2015 بعد قصة حب جمعتهما في كواليس مسلسل «العراف»، وهي الزوجة الثانية في حياة شريف، الذي سبق وتزوج من منة ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، والتي انفصل عنها عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات أمومة خاصة بين ريهام أيمن وابنتها في جلسة تصوير حديثة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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