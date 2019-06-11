صور.. الممثلة الهندية أرشانا كافي تنجو من حادث مأساوي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نجت الفنانة الهندية أرشانا كافي من حادث موت محقق، بينما كانت تقود سيارتها في طريقها إلى المطار، عندما سقطت قطعة من الخرسانة على السيارة.

كانت كافي في طريقها إلى المطار عندما اصطدمت سيارتها ببلاطة خرسانية ضخمة، وبحسب ما ورد لم تصب بأذى، حيث شاركت صور لسيارتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كي تطلب من السلطات النظر في الأمر، والتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

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كتبت: “كان لدينا عون (الهي) للهروب، سقطت بلاطة خرسانية على سيارتنا المتحركة بينما كنا في طريقنا إلى المطار، وأود أن أطلب مسؤولي مترو كوتشي وشرطه كوتشي @kochimetro و@KochiPolice النظر في هذه المسألة وتعويض السائق، وأمل أيضا أن مثل هذه الأمور لا تحدث في المستقبل”.

بعد تغريدة ارشانا، كتب مسؤولو السكك الحديدية إلى ارشانا على تويتر: “عزيزتي @archana_kavi، اتصلنا بالسائق مساء أمس لفهم وقائع الحادث، فريقنا يبحث في هذه القضية وسوف نعود اليكم في أقرب وقت ممكن، نأسف للغاية للإزعاج الناجم “.

من ناحية أخرى، عملت ارشانا في العديد من الأفلام المالياميه، وقد عملت أيضا في عدد قليل من الأفلام التاميلية مثل ارازان وجانانا كيركان، وغيرها العديد.