أجازة مراد يلدريم الصيفية تبدأ مع زوجته من بودروم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اختار النجم التركي مراد يلدريم أن يبدأ أجازته الصيفية برحلة رومانسية مع زوجته، ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني.
وعلى غير عادته، قصد نجم مسلسل «عاصي» مدينة بودروم التركية الساحلية، حيث عادة ما يقضي النجم التركي أجازاته مع زوجته خارج تركيا، إلا أنه فضل أن يبدأ موسم الأجازات من داخل بلده، وحرص الزوجان على مشاركة الفانز بصور من أجواء أجازتهما، عكست مدى انسجامهما واستمتاعهما بوقتهما هناك، حيث تمنى لهما النشطاء رحلة سعيدة وممتعة.
يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017.
من ناحية أخرى، كان مسلسل «ملكة الليل»، آخر عمل درامي قدمه مراد على الشاشة بمشاركة الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام»، بينما احتفل النجم التركي مؤخراً بطرح فيلم جديد من بطولته بعنوان «العقرب»، كما أنه كان مشغولاً بتقديم برنامج «منّ سيربح المليون؟» في نسخته التركية.
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