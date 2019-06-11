ريهام عبدالغفور تكشف أكثر المصاعب التي واجهتها في مسرحية «الملك لير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، عن أكثر المخاوف التي قابلتها قبل الموافقة على دورها في مسرحية “الملك لير”، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وقالت خلال لقائها في برنامج “كايرو شو”، مع الإعلامي شريف نور الدين، إن اللغة العربية الفصحى كانت عائقًا كبيرًا لديها في بداية مشاركتها في المسرحية.

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وأضافت، أن والدها الفنان أشرف عبدالغفور، ساعدها كثيرًا على تجاوز هذه الصعاب، وذلك بعدما قام بوضع خطوط وتشكيلات لها على النص، ومع تكرار سماعها لها وجدت أن الصعوبة انتهت وأصبحت تستمتع جدًا بها.

”الملك لير” من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم.

يذكر أن ريهام عبدالغفور، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، وجمال سليمان، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.