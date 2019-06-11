محمد إمام يلتقي أحمد السقا في الجيم ويوجه له رسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

التقى الفنان المصري محمد عادل إمام بصديقه الفنان أحمد السقا داخل صالات الجيم.

إمام نشر صورة له مع السقا عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعبر عن سعادته بهذا اللقاء وظهر في الصورة وهو يحتضن السقا.

محمد إمام كتب معلقا: «اللي كسر الدنيا زينا هنقوله يا عمنا ترندات مصر بتتمرن هوجان بيمسي على ولد الغلابة»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

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«ولد الغلابة»، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.

المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية، ولفت الفنان أحمد السقا انظار الجمهور أشاد به النقاد كما أشادوا بدور الفنان محمد ممدوح.

حمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.