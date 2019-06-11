أنغام تكشف: أخفيت زواجي عن أولادي.. وهذا كان رد فعلهم بعد تسريب الخبر

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة المصرية أنغام أنها أخفت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في البداية عن ابنيها “عمر وعبدالرحمن”.

الفنانة المصرية أكدت، خلال استضافتها في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي اللبناني نيشان، أن خبر زواجها تسرب لأولادها مثلما تسرب للجميع، لافتة أن الأمر لم يكن سهلا على ابنها الأكبر “عمر” والذي يبلغ من العمر 21عاما، خاصة أنه يغير عليها كثيرا، لافتة إلى أنها تحدثت معه، فبدأ يتفهم موقفها.

أما عن ابنها الأصغر “عبدالرحمن”، والذي يبلغ من العمر 13 عاما، فقالت أنغام إنه سألها عن صحة الخبر، فأكدت لها صحته، فقال لها: “أوك لكن ليه ماقولتلناش؟، فشرحت له أنه كانت هناك ظروف منعتها من ذلك، وأنها كانت ستخبرهما في وقت معين لكن تم تسريب الخبر قبل ذلك الموعد.

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وكانت الفنانة المصرية أنغام قد تزوجت أحمد إبراهيم منذ شهور، ولكن هذه الزيجة تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب فارق السن بينهما بالإضافة إلى كونه رجل متزوج ولديه طفلين.

والفنانة المصرية أنغام تزوجت ثلاث مرات قبل أحمد إبراهيم، حيث تزوجت من مهندس الصوت المصري “مجدي عارف” وانجبت ابنها “عمر”، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 وأنجبت ابنهما “عبد الرحمن”، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي، وذلك بعد زواج دام 3 سنوات.

وتزوجت أنغام بعد ذلك من الفنان أحمد عز، وظل زواجهما سريا حتى بعد انفصالهما، إلا أن ما كشف الأمر قضية النسب التي أقامتها الفنانة زينة ضد عز بعد ذلك لإثبات نسب طفليها التوأم له.