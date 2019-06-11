أحمد الفيشاوي ينشر صورة زوجته وابنتيها والجمهور يسأل: أين ابنتك؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي جمهوره في صورة جديدة لزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».

الصورة ظهرت فيها زوجة الفيشاوي ندى الكامل مع ابنتيها، وعلق عليها أحمد وكتب: «الاستعداد للصيف مع زوجتي والبنات في المنزل».

الصورة أثارت تساؤل عدد كبير من جمهور الفيشاوي الصغير، وخاصة انه لا يقوم بنشر صور ابنته كثيرا ولا والدته، بينما يقوم مؤخرا بنشر صور زوجته وابنتيها.

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أحمد الفيشاوي نفى مؤخرا وجود اي خلاف بينه وبين زوجته ندى الكامل، وعبر عن حبه الشديد لها، وذلك من خلال حسابه الخاص، وظهوره معها في اكثر من مناسبات، ونشر صور رومانسية لهما.

الفيشاوي الصغير تزوج أكثر من مرة وفشلت كل زيجاته، وله ابنه واحدة من زوجته هند الحناوي والتي دخل معها في قضايا نسب لإثبات أبوته للطفلة.

يذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلمه “ولاد رزق 2” الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان ويحمل عنوان «عودة أسود الأرض».