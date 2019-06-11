منة شلبي تتألق بفستان زفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لم تلبسه في الحقيقة ولكن لم تجد الفنانة المصرية منة شلبي أي مانعا من ظهورها في جلسة تصوير حديثة بفستان الزفاف.

منة شاركت جمهورها في صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، حيث كانت الجلسة صالح مجلة فنية عربية، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف أنيق.

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الفنانة المصرية بدت في كامل أنوثتها وجمالها بالفستان الأبيض والطرحة، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من جمهورها على حسابها الخاص.

منة تستعد حاليا لمشاركة الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم «خيال مآتة»، والذي يتم التحضير له حاليا، ويجدد التعاون بينهما مرة أخرى.

الفيلم من إخراج خالد مرعي، وهو التعاون الثالث لمنة شلبي مع أحمد حلمي، حيث شاركته من قبل بطولة فيلمي «كدة رضا»، وفيلم «آسف على الإزعاج»، وقالت منة إنها انبهرت من أداء حلمي في فيلم «كده رضا»، حيث قدم الشخصيات الثلاثة ببراعة.

منة شلبي تتغيب عن السابق الرمضاني لهذا العام أيضا، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «واحة الغروب»، مع الفنان خالد النبوي.