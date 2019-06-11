هل رفض إبنا أنغام زواجها من أحمد ابراهيم؟

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّثت النجمة المصرية أنغام للمرة الأولى عن ردّ فعل ابنيها على خبر زواجها من الموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم وعدم معرفتهما بالأمر إلا في وقت متأخّر.

وأثناء حلولها وزوجها ابراهيم ضيفين على برنامج “توأم روحي”، قالت أنغام: “عبد الرحمن عمره 16 عاماً، وهو سألني هل تزوّجت فعلاً، فأجبته نعم، وحاول أن يعرف السبب الذي حال دون أن أخبره وشقيقه بالموضوع، فقلت له بسبب بعض الظروف، وبأننا كنا سوف نعلن الخبر في وقت لاحق”.

وتابعت أنغام حديثها: “أما عمر فلم يكن وقع خبر زواجي سهلاً عليه ولم يتقبّله على الفور، فأنا لم أخبره بزواجي مباشرة، بل تمّ تسريب الخبر إليه، ولكنه وافق فيما بعد”.