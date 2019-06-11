زينة تكذّب الشائعات وهذا ما قالته

متابعة بتجــــــــرد: تداولت العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صادم عن الفنانة المصرية زينة، حول اتهامها بسرقة سنسال ألماس من منزل أحد رجال الأعمال العاملين في مجال المجوهرات، وبطريقة غير مباشرة كذبت الخبر عبر صفحتها على إنستجرام.

وعلى الرغم من أن زينة لم تتحدث بشكل مباشر عن التهمة الموجهة لها، إلّا أنها بعدما قامت بمشاركة صورتها برفقة شقيقتها عبر إنستجرام، وجه لها أحد متابعيها سؤالًا عن حقيقة الاتهامات التي تدور حولها، لترد عليه قائلة: “كذب في كذب”.

الجدير ذكره أن هذه القصة المثيرة للجدل حول الفنانة زينة ليست الأولى، حيث أنها واجهت منذ فترة تهمة الاعتداء على عائلة أمريكية في دبي العام الماضي.