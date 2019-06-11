ماذا قالت ريهانا عن علاقتها بالسعودي حسن جميل؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة العالمية ريهانا عن أنها متمسكة جدًا بعلاقتها بحبيبها المليونير السعودي حسن جميل.
وقالت ريهانا في تصريحات صحفية جديدة لها: “هذه العلاقة مهمة جدًا بالنسبة لي. أنا بحاجة إلى تخصيص وقت لها. تمامًا مثلما أقوم برعاية أعمالي، أحتاج إلى رعاية هذا أيضًا”.
وكانت ريهانا قد شوهدت مؤخرًا مع حسن جميل في إيطاليا، حيث أمضيا إجازة قصيرة هناك.
تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الماضية كثرت الشائعات حول ارتباط ريهانا بحبيبها حسن جميل رسميًا بعدما ضغطت زرّ الإعجاب على فيديو يتناول موضوع خطوبتهما وإنجابهما الأطفال على موقع “انستجرام” الشهير.
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