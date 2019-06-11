مي كساب طرحت “أنا لسه هنا”

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الفنانة المصرية مي كساب بتوقيع ألبومها الأخير “أنا لسه هنا” الذي طرحته مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق المصرية.
وتعاونت مي كسب في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، بينهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد المالكي، حسن عطية، أحمد مزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعي، رامي جمال، مدين، أورتيغا.
وكانت مي كساب قد طرحت أخيرا أغنية «يا نحلة»، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، والتي تعد واحدة ضمن أغاني ألبومها الأخير “أنا لسه هنا” وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا.
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