مشاريع جديدة لـ عبدالفتاح جريني

متابعة بتجــــــــــرد: يتعاون النجم المغربي عبدالفتاح جريني مع الشاعر أحمد حسن راؤول للمرة الأولى، في أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، الأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدي ومن المقرر أن تطرح في الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، يجهز عبدالفتاح جريني لعدد من المشاريع الفنية للفترة القادمة، منها تجهيز أغاني ألبومه الجديد إلى جانب مشاركته في عدد من الحفلات الغنائية في أوروبا.