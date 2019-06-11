فارو.. صحافي “فضائح هوليوود”

متابعة بتجــــــــرد: أصبح رونان فارو نجل الممثلة ميا فارو والمخرج والكاتب السينمائي والمسرحي وودي آلن فخر الصحافة الاميركية رغم أنه لم يتجاوز 31 عاما من عمره، وذلك بعد أن تمكن في 2017 من فضح سلوكيات المنتج الاميركي هارفي وينستاين، ما مكنه في أبريل 2018 من الحصول على جائزة “البولايتزر” في فئة صحافة الخدمة العامة برفقة كل من جودي كانتور وميغان توهاي. فمن يكون هذا الصحافي وكيف تمكن من الفوز بثقة الضحايا اللواتي تحدثن بوجوه مكشوفة عن خبايا هوليوود لأول مرة.

نشر رونان فارو في أكتوبر 2017 تحقيقا طويلا في صحيفة “النيويوركر” عن تجاوزات المنتج الهوليوودي وينستاين. وجاءت ردود الفعل مدوية، بعد أن انتشر هاشتاق “أنا أيضا” على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتصرت لضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية، فشجعت نساء عبر العالم على رواية قصصهن والمضي قدما في محاسبة جلاديهن.

واعتلى رونان قمة الصحافة الاميركية وهو في مطلع الثلاثين، ليذكّر الاميركيين بالصحافي بوب وودوارد مفجر فضيحة ووتر غيت، وليتحوّل بين عشية وضحاها إلى نصير للنساء من ضحايا التحرش الجنسي و”الأمير الذي أضرم النار في القصر” مثلما عنونت هوليوود روبورتر على صدر صفحتها الأولى في يناير 2018.

وتصادف نشر رونان لتحقيق عن وينستاين، مع صدور كتابه “السلام في الحرب” الذي ضمّنه كواليس عن السياسة الخارجية الأميركية.

وفي هذا الكتاب يعود رونان إلى أهم الأزمات التي عاشتها الدبلوماسية الأميركية خلال الثلاثين سنة الأخيرة، كما درس دور كبار الدبلوماسيين من أمثال هنري كسينغر أو مادلين اولبرايت، بالاضافة إلى تداعيات انقطاعات الميزانية على الخارجية الأميركية.

خبرة دبلوماسية

وكأن ابن النجمين السينمائيين أراد أن يبرز للعامة بأنه ينجز تحقيقات في مجالات مختلفة بما فيها مجال اختصاص والديه. في الواقع ووفق لوموند، كان رونان فارو يكتب كتابه حين كان يتابع تحقيقه عن المنتج السينمائي، ويبدو ان نجاحه هو ثمرة تجربة سنوات عدة قضاها في واشنطن في وزارة الخارجية كمسؤول عن العلاقات العامة مع منظمة غير حكومية تعنى بتطوير حقوق الإنسان ثم في وزارة الخارجية تحت قيادة هيلاري كلينتون كمدير للقضايا المتعلّقة بالشبيبة في العالم.

ورونان الذي سافر الى عدة دول من العالم للترويج لكتابه وعمله أصبح يجسّد الادارة التقدمية، وعلى المنصة أو امام الميكروفون يبدو واثقا من نفسه ومتحمسا للنجاح.

طفولة استثنائية

لا تهتم الصحافة الأميركية برونان فارو بسبب شهرته كونه ابن نجمين كبيرين ومعروفين في عالم هوليوود، وإنما بسبب اخباره الحصرية التي ينشرها على صفحات “النيويوركر”.

ويعترف رونان بان الأضواء سلطت عليه منذ صغره فقد ترعرع في بيت والدته في كونيكتيكت إلى جانب طفلين تبنتهما والدته في 1980 و1985 ثم تبناهما في ما بعد آلن.

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وكانت ميا فارو قد رزقت بثلاثة أطفال من زواجها مع الموسيقار أندري بريفان وتبنت ثلاثة آخرين. وفي بداية 1990 وبعد انفصالها عن وودي آلن تبنت خمسة اطفال آخرين ليصبح عدد افراد عائلة فارو 14 فردا.

وتضاف الى هذا جملة من الفضائح، منها زواج والده في عام 1997 بأخته من والدته سو – يي بريفان وتهمة الاعتداء الجنسي التي وجهتها أخته بالتبني ديلان لوالده ايضا، ثم الوفاة المبكرة لثلاثة من أطفال فارو، واعتراف ميا فارو في 2013 على صفحات فانيتي فير بأنها تشك بان يكون رونان ابنها البيولوجي من زوجها الاول فرانك سيناترا.

ومن الصعب الا نهتم بهذه التفاصيل في حياة رونان، حين نقرأ ما كتبه من فضائح وفظائع عن هارفي وينستاين. ويبدو ان اهتمامه ببعض الموضوعات يعود الى قضايا شخصية، ففي مايو 2016 دافع في هوليوود روبورتر عن اخته بالتبني ديلان، بعد ان نشرت في 2014 رسالة في نيوزيورك تايمز اتهمت فيها وودي بلن بالاعتداء الجنسي.

وقطع رونان علاقته بوالده منذ عدة سنوات، وفي خريف 2016 اقترح على رئيس تحريره في قناة إن بي سي انجاز سلسلة ريبورتاجات عن ظاهرة التحرش الجنسي في الصناعة السينمائية. وقبل ذلك كان الشاب فارو نجما في التلفزيون وقدم عدة برامج باسمه.

تهديدات ودعم

حين بدأ رونان تحقيقه عن وينستاين، تقول لوموند انه واجه ضغوطا كبيرة من المنتج ومحاميه، ما اضطر قناة إن بي سي الى دفعه للاستقالة رغم تكذيبها الخبر.

وفجأة اغلقت الأبواب في وجه الصحافي الشاب، حتى أن النّاشر الذي اتفق معه لإصدار كتابه الجديد فسخ العقد، ولكنه ورغم كل الضغوط واصل لقاءاته مع الدبلوماسيين والخبراء وقدامى المسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية وايضا ضحايا هارفي وينستاين المزعومات. لكن يد وينستاين كانت طولى… يقول رونان إن فريق هيلاري كلينتون تحرك ذات يوم واتصل به قائلا “لقد سمعنا أنك تعمل على ملف كبير وهذا يقلقنا”.. لم يكن الملف الكبير سوى ملف وينستاين، الذي يعد مانحا مهما للحزب الديموقراطي ومقربا من الزوجين كلينتون. واجه رونان هذه المرة ايضا، ويقول إن العديد من المصادر التي اعتمد عليها في كتابه “السلام والحرب” خاطروا كثيرا من أجل الحديث إليه، فيما فضل آخرون الحديث بوجوه مكشوفة رغم خطر فقدانهم وظائفهم، لأنهم كانوا يرغبون في الإدلاء بشهادتهم عن بعض الاشياء الكارثية التي كانت تحصل في الادارة الاميركية.

تردد هيلاري كلينتون

في ذلك الوقت، اتصل الصحافي الشاب بوزيرة الخارجية السابقة وابلغها أنه سيضطر الى أن يذكر بانها رفضت لقاءه، بينما قبل كل وزراء الخارجية الاميركيين الاحياء اجراء مقابلات صحافية معه وان الذريعة هي مكالمة تخص موضوع هارفي وينستاين، لكن هيلاري وافقت في النهاية على إجراء اللقاء عبر الهاتف.

ويؤكد رونان انه تلقى تهديدات من قبل محامي وينستاين، وقد خصّ هذه التهديدات بمقالين طويلين نشرتهما “نيويوركر” في نوفمبر 2017 وينتظر أن يصدر قريبا كتابه الثاني حول الموضوع ذاته عن استراتيجية تخويف الصحافيين تحت عنوان “ألق القبض واقتل”.