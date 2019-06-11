فيلم إلتون جون "روكيت مان" ممنوع في ساموا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظرت دولة ساموا فيلم "روكيتمان"، الذي يروي مسيرة المغني البريطاني إلتون جون، من دور السينما بسبب مشاهد "غير لائقة".

وأكد المشرف على الهيئة الرقابية في ساموا، ليياتوا نيوابو، الحظر لوسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع، قائلا إن الفيلم يحتوي على الكثير من المشاهد التي "لا تصلح للمشاهدة".

وأضاف لصحيفة "ساموا أوبزيرفر" أن الفيلم "ينتهك قوانين الدولة، ولا يتماشى مع المعتقدات الثقافية السائدة هنا".

وأوضح أنه "عمل جيد وهو يروي قصة شخص يحاول المضي في حياته، مر إلتون جون بحياة أسرية صعبة وتمكن من المضي قدما وأصبح شخصا ناجحا، لكن هناك مشاهد غير صالحة للعرض ومخالفة للقانون".

وساموا دولة مسيحية متدينة تقع في المحيط الهادئ، وتحكمها جماعة "هيومن ديجنيتي ترست"، التي تضع قوانين متشددة.