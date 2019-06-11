فن ومشاهير

صورة حميميّة لـ رونالدو وخطيبته بعد تتويج البرتغال في دوري أمم اوروبا

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Jun 11, 2019

احتفل لاعب كرة القدم البرتغالي مع حبيبته جورجينا رودريغز بعد فوز المنتخب البرتغالي ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، بعدما تغلبت على هولندا بهدف دون مقابل.

ونشرت جورجينا على حسابها على انستغرام صورة عاطفية تجمعها مع رونالدو حيث ظهر الثنائي وهما يقبلان بعضهما.

Advertisements

وعلقت جورجينا قائلة: “حب حياتي! أهنئك على إنجاز آخر في حياتك المهنية. أنت الأفضل”.

نذكر ان رونالدو كان قد طلب يد حبيبته جورجينا رودريغز للزواج منذ أشهر وذلك بعد ثلاث سنوات من العلاقة العاطفية

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رُزقا الثنائي بطفلة اطلقا عليها اسم”الانا مارتينا”.

نشير ان “رونالدو” لديه توأم من أم بديلة رزق بهما عام 2017 وهما ذكر وانثى “ماثيو” و “ايفا” وايضاً لديه طفل آخر يدعى “كريستيانو جونيور” رُزق به من أم بديلة أيضا عام 2010 .

1
  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة حميميّة لـ رونالدو وخطيبته بعد تتويج البرتغال في دوري أمم اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا