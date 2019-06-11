صورة حميميّة لـ رونالدو وخطيبته بعد تتويج البرتغال في دوري أمم اوروبا

احتفل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع حبيبته جورجينا رودريغز بعد فوز المنتخب البرتغالي ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، بعدما تغلبت على هولندا بهدف دون مقابل.

ونشرت جورجينا على حسابها على انستغرام صورة عاطفية تجمعها مع رونالدو حيث ظهر الثنائي وهما يقبلان بعضهما.

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وعلقت جورجينا قائلة: “حب حياتي! أهنئك على إنجاز آخر في حياتك المهنية. أنت الأفضل”.

نذكر ان رونالدو كان قد طلب يد حبيبته جورجينا رودريغز للزواج منذ أشهر وذلك بعد ثلاث سنوات من العلاقة العاطفية

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رُزقا الثنائي بطفلة اطلقا عليها اسم”الانا مارتينا”.

نشير ان “رونالدو” لديه توأم من أم بديلة رزق بهما عام 2017 وهما ذكر وانثى “ماثيو” و “ايفا” وايضاً لديه طفل آخر يدعى “كريستيانو جونيور” رُزق به من أم بديلة أيضا عام 2010 .