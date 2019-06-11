جاستن بيبر يتحدى توم كروز، فهل يوافق الأخير؟

Jun 11, 2019
في خطوة لافتة، أعلن مغني البوب جاستن بيبر رغبته في خوض نزال أمام النجم توم كروز على حلبة “بطولة القتال المفتوح”.
واتخذ “بيبر” من حسابه الرسمي عبر موقع تويتر منبراً ليعلن في تغريدة أنه يريد أن يتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وتابع موجهاً كلامه المليئ بالتحدي الى توم كروز وقال “توم إذا لم توافق على هذا التحدي فأنت خائف، لا يحرجك الأمر على الإطلاق، من يريد أن يستضيف هذه المعركة؟”.
وتحدث الملاكم كونور ماكغريغور، البطل السابق في بطولة القتال المفتوح، عن توقعات بشأن المباراة. ولفت مستفسراً “هل كروز لديه القدرة على القتال؟”، وعرض استضافة شركته “ماكغريغور للرياضة والترفيه” للحدث.
ولم يعلق توم كروز حتى الآن على تحدي جاستن بيبر.
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