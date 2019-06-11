ياسر جلال: لا مشاهد خارجة في "لمس أكتاف".. وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع أدهشاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمسّك الفنّان المصريّ، ياسر جلال، بإرجاع نجاح مسلسل "لمس أكتاف"، الذي خاض به السّباق الرّمضانيّ الماضي، إلى جميع فريق العمل، وليس لأيّ شخص منفردًا، مؤكّدًا أنّه انبهر بآداء الفنّانين، فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع في العمل.

وقال ياسر جلال، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، إنّه استمتع بأداء حنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب أكثر من مشاهده.

وأكّد، أنّ الفنّان فتحي عبد الوهاب، وصل لمرحلة من التّمثيل غريبة، ولغة الجسد ليده تعلّم منها، في كلّ حركاته وأدائه.

وقال، إنّه يحبّ عمله في الفنّ، ولا تشغله مساحة الدّور الذي يقدّمه، ولا أنْ يحمل المسلسل اسمه، أو يكون دوره الأوّل، أو الثّاني، أو الثّالث. مؤكدًا، أنّ المشاركين في المسلسل، يعملون كفريق، لإحراز هدف النّجاح.

وتابع: "أنا بحب شغلي، ومفكرتش في مساحة الدور سواء كان دور أول أو تاني أو تالت"، مضيفًا:" مكنش في أي أمارة خلال التصوير على إن ده مسلسلي، إحنا اتربينا على إننا فريق، وكلنا بنجيب جول، والمسلسل بينجح، ولو ده مسلسل شخص، يروح يمثل لوحده".

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ونفى وجود أيّ تجاوزات في مسلسله، ولم يحتوِ على أيّ لفظ سيء، أو مشهد جارح، مشددًا، على أنّ مشاهد المخدّرات لم يكن بها تركيز على المخدّرات، أو التّعاطي بشكل مباشر، ولكنّ المهمّ، كيفيّة التّناول.

وأوضح، أنّ الدراما طقس دينيّ، فمن خلال احتفالات قدماء اليونان منذ 4 آلاف عام، وكذلك محاولات إرهاصات المسرح، فكان اليونانيون يقيمون احتفالات مسرحيّة.

وكشف، أنّ مسلسل "لمس أكتاف"، يتشابه مع مسلسل "رحيم"، في القالب فقط، وهو الأكشن المحبّب للجمهور، لكنّه عن "رحيم"، و"ظل الرئيس"، في الشّخصيّات التي جسّدها، والقضيّة التي ناقشها كلّ مسلسل، تختلف عن الآخر.

وعن دوره كلاعب مصارعة، أكّد، أنّه أجرى تدريبًا يوميًا لمدّة ساعة مع المصارع الأوليمبي كرم جابر، قبيل تصوير مسلسله حتى ينجح في تطوير الأداء الرّياضيّ، مؤكدًا، أنّه طبّق كلّ القواعد الخاصّة بالمصارعة، والحكّام انبهروا به.