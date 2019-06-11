محمد هنيدي يسخرُ من جاستن بيير.. وتعليقات الجمهور تُجبره على الاعتذار للمرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قصف الفنّان المصريّ، محمد هنيدي، جبهة النّجم الكنديّ، جاستن بيبر، وذلك بعدما أعلن نيّته خوض تحدٍ مع الممثّل العالميّ، توم كروز، في حلبة قتال، ضمن سباق منظّمة الفنون القتاليّة المختلطة.

وغرّد "بيبر"، عبر حسابه في تويتر، قائلًا: "أريد أنْ أتحدّى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التّحدّي يا توم، فأنت خائف، من يريد أنْ يراهن على هذا القتال؟".

وفي أحد التّعليقات، ردّ هنيدي عليه ساخرًا من إدراج "بيبر" التّحدّي تحت منظّمة الفنون القتاليّة المختلطة، لأنّها لا تسمح بالقتال بين رجل وامرأة.

وقصد "هنيدي"، بتعليقه السّخرية من "بيير"، فكتب قائلًا: "منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".

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وبسبب تعليق "هنيدي"، انهالتْ العديد من التّعليقات الغاضبة، معتبرين إيّاه تقليلًا من شأن المرأة، فقال متابع: "أنا شايفها قله ذوق يا فنان، استغربت من ردك"، وأضاف آخر: "عيب قوي لما فنان بحجمك يرى في النساء وسيلة للسخرية وتقليل الشأن، مع أنه أنجح أدوارك هي اللي جسدت فيها دور امرأة، عيب قوي".

وأجبرت هذه التّعليقات الفنّان المصريّ، على الاعتذار للمرأة المصريّة، موضحًا، أنّ المرأة فوق رأسه، ولا يستطيع الإساءة لها، فغردّ قائلًا: "لحبايبي اللي زعلوا بسبب رد جاستن بيبرر أكيد عمرنا ما هنسخر من النساء كلكوا فوق رأسنا".

يُذكر، أنّ الفنان محمد هنيدي، أعلن عن تحضيره لفيلم سينمائيّ جديد، بعنوان "كينج سايز"، ويجسّد فيه شخصيّة عقلة الإصبع، ومن المتوقّع تصويره خلال الفترة المقبلة.