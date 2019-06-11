بلقيس تُضيء سماء جازان بالأغنية الوطنية وتتألَّق بإطلالة رائعة

أضاءت الفنانة بلقيس سماء جازان، في المنطقة الجنوبية، بإطلالة رائعة مجددةً تألقها في السعودية بالفل والكادي في حفلٍ فني ساهر في المسرح الحضاري في مركز الأمير سلطان، لتصبح أول فنانة تحيي حفلًا غنائيًا في جازان.

وترنَّمت بلقيس خلال الحفل بأجمل أعمالها الغنائية، إضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية، منها "فوق هام السحب"، أشهر أغنية وطنية سعودية، و"عاش سلمان"، كذلك أطربت الحضور بأغنيات عاطفية وسريعة.

وأضافت الفرق الشعبية أجواء رائعة على الحفل، ولم تكتفِ بلقيس خلاله بتقديم أعمالها الفنية، إذ أشعلت الحب والحنين في نفوس الحضور بغنائها للسيدة فيروز "نسم علينا الهوى"، حيث تفاعل معها الجميع بترديد كلمات الأغنية.

وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو وليد فايد، الذي ألهم بأعذب الألحان الحضور الغفير في الحفل الغنائي الأول بجازان.

ووجَّهت بلقيس بعد نهاية الحفل رسالة شكر وتقدير، قائلةً عبر سلسلة تغريدات في حسابها في "تويتر"، "لا تتخيلون حجم سعادتي بهذا الحفل الكبير الذي جمع كل الأطياف والفئات العمرية. أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وأخي العزيز والصديق المشرف على الفعاليات الفنية في السعودية عبدالله مخارش على جهودهما الكبيرة، وتواصلهما، ودعمهما الدائم والراقي والرائع، والتسهيلات والاتصالات والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة".

وسجَّلت بلقيس اسمها أيضًا بأحرف من ذهب، إذ تشرَّفت بأن تكون أول فنانة تغني في حفلٍ فني في السعودية عام 2017، إذ أحيت يومها حفلًا مخصصًا للنساء بدعم من الهيئة العامة للترفيه، كذلك أحيت حفلًا آخر في فبراير الماضي في جدة بمشاركة عدد من النجوم العالميين؛ ولأنها تغزلت مرات عدة في أغانيها بالمنطقة الجنوبية، حرصت بلقيس على أن تقص شريط الحفلات الغنائية في جازان.

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وروَّجت الفنانة المتألقة لحفلها قبله بأيام، عبر تطبيق سناب شات، ملبيةً نداء محبيها بالغناء في المنطقة الجنوبية، كاشفةً أنها بحثت عن أبرز الأغاني الجازانية، خاصةً الفلكلورية، بما في ذلك الأغاني "التهامية"، لتقديمها لجمهورها الغالي.

وتميَّزت بلقيس بنشاط كبير في الفترة الماضية، حيث أحيت عددًا من الحفلات الغنائية في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، كما شاركت في حفلات العيد بالسعودية، التي أقيمت بدعم من الهيئة العامة

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