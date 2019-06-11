هيفاء وهبي تستعد لعملٍ فني

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""الخليج 365"" من بيروت: يتردد أخبار في الوسط الفني أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بدأت بالتحضير لعملٍ فني ستقدمه بعد شفائها التام. حيث أنها ترقد في المستشفى منذ فترة لتتلقى العلاج من التهاب فيروسي بالكبد بحسب ما ذكرت عدة مواقع أكدت أنها لن تسافر للعلاج في الخارج. علماً أن آخر إطلالاتها في الدراما المصرية كانت في مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، والذي شاركت فيه كضيفة شرف خلال شهر رمضان الماضي.

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