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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفرقة الكورية Boys In Groove المعروفة اختصاراً بـ "B.I.G" والمؤلفة من 5 أعضاء جميعهم من العاصمة سيؤول، الجمهور العربي بإطلاق ثلاثة أغنيات عربية عبر قناتها الرسمية على YouTube. حيث حققت تفاعلاً واسعاً بالأغنية الشهيرة للفنان المغربي سعد لمجرد بعنوان "انت معلم"، وأيضاً بأغنيتي "لابزّاف" و"3 دقات".
ولقد تميز أداء الفرقة بإتقان إعضائها للكلمات العربية فيما ابتكروا حركاتهم المضحكة ليجسدوا فيها الكلمات، وكان ملفتاً اختيارهم للقميص الأبيض الشبيه بإطلالة "لمجرد" في كليب أغنيته الأصلي.
فيما يلي روابط الأغنيات:
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة BIG الكورية تفاجِئ الجمهور بثلاث أغنيات عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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