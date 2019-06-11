فرقة BIG الكورية تفاجِئ الجمهور بثلاث أغنيات عربية

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفرقة الكورية Boys In Groove المعروفة اختصاراً بـ "B.I.G" والمؤلفة من 5 أعضاء جميعهم من العاصمة سيؤول، الجمهور العربي بإطلاق ثلاثة أغنيات عربية عبر قناتها الرسمية على YouTube. حيث حققت تفاعلاً واسعاً بالأغنية الشهيرة للفنان المغربي سعد لمجرد بعنوان "انت معلم"، وأيضاً بأغنيتي "لابزّاف" و"3 دقات".

ولقد تميز أداء الفرقة بإتقان إعضائها للكلمات العربية فيما ابتكروا حركاتهم المضحكة ليجسدوا فيها الكلمات، وكان ملفتاً اختيارهم للقميص الأبيض الشبيه بإطلالة "لمجرد" في كليب أغنيته الأصلي.

فيما يلي روابط الأغنيات:

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