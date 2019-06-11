شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يدعو للفنان عزت أبو عوف بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الحالة الصحية الحرجة التى يمر بها الفنان القدير عزت أبو عوف، حيث طلبت شقيقته مها أبو عوف من الجمهور الدعاء له لتدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، شارك النجم محمد فؤاد جمهوره عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" صور تجمعه بالفنان عزت أبو عوف وعلق عليهم قائلا: "أستاذى العزيز والغالى عزت أبو عوف... ربنا يتمم شفاك على خير... وتقوم لينا بألف سلامة يا أطيب قلب فى الدنيا".
يستعد فؤاد لعرض مسلسله "الضاهر" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن واجه العديد من التأجيلات، كما يتأهب فؤاد لطرح آخر ألبوماته بعد وضع اللمسات الهائية على الألبوم مع إجراء عدة تغييرات على شكله النهائى.
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