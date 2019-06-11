أحمد صلاح حسني: لاعبو المنتخب الوطني حرصوا على مشاهدة "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد صلاح حسني، حرص لاعبي المنتخب الوطني، على مشاهدة فيلم "الممر" بدور العرض السينمائي، مساء أمس الاثنين.

وكتب حسني تدوينة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "كل لاعبي وجهاز منتخب مصر، كانوا يشاهدون فيلم الممر بعد إعطاء اللاعبين ليلاً مساحة لكسر جو المعسكر والتدريبات اليومية القوية على فترتين.. شحنة وطنية قبل المهمة الوطنية ويارب التوفيق".

Advertisements

يذكر أن فيلم "الممر" آخر أعمال الفنان أحمد عز السينمائية، وشارك في بطولته كل من أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم.

والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 حتى حرب الاستنزاف.



​