صورة| أمينة خليل مع محمد صلاح في الجونة: "شرف ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الفنانة أمينة خليل، صور لها برفقة نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح، في الجونة، أمس الاثنين، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت أمينة على الصورة: "كان شرف ليا".
ولاقت الصورة إعجابًا كبيرًا من متابعي أمينة على حسابها في "انستجرام".
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