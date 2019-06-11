بملابس خفيفة وضيقة.. شاهد: الفنانة البحرينية “شيماء سبت” ترقص خلال مسرحية.. وهكذا علق مغردون

تعرّضت الفنانة البحرينية شيماء سبت، لانتقادات من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها من مسرحية ”رايحين ملح“، التي جسّدتها بأحد المسارح في البحرين. وظهرت الفنانة خلال المسرحية في رقصة بحركات اعتبرها معلقون مثيرة، منتقدين ارتداءها ملابس خفيفة وضيقة. ونشرت عدة صفحات مهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“، الفيديو الذي تداوله ناشطون بمواقع التواصل، ضمن نص مسرحية ”رايحين ملح“، التي تشارك ”سبت“ في بطولتها، ما أثار غضب عدد كبير من متابعيها وجمهورها.

وعلّق أحد متابعي ”سبت“، قائلًا: ”استحيت بدالها والله كيف تهز هكذا.. كيف أبوها يشوفها هكذا… ياربي ماحد عاقل“، وقال آخر: ”هذي الرسالة اللي يبون لها توصلها للمجتمع“، وسخر أحد المعلقين قائلًا: ”اتق شر المتينة إذا نحفت“، وكتب ناشط: ”كل ذَا تهز الله يقرفك يشيخة“. جدير بالذكر، أن الفنانة البحرينية شيماء سبت، على علاقة متوترة بجمهورها، بعدما هاجمت متابعيها في وقت سابق، جرّاء تعليقات مسيئة لها على صورتها، قائلة: ”كنت مرتاحة وايد الفترة اللي طافت، لأن قررت ما أفتح الكومنت مال إنستغرام، لأن فيه وايد ناس ما يستحقون أنهم يتواصلون مع أي شخصية مشهورة، أو أي شخصية لها وضعها في المجتمع“. وتابعت: ”بالصدفة اليوم نزلت صورة، بالغلط، ونسيت الكومنت مفتوح، وللأسف أن ظني ما خاب، لأن فعلا الناس المتخلفين لا زالوا موجودين، وفعلا كان قراري صائبًا وصحيحًا، لن أسمح للحشرات الإلكترونية يدخلون حساباتي“.