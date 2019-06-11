نادين البدير تفتح النار على “النساء المسترجلات”.. تؤكد: “أنفق على مكياجي وفساتيني مثل كتبي”

شنت الإعلامية السعودية نادين البدير، مقدمة برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، هجومًا على من وصفتهم بـ”النساء المسترجلات”. وقالت “البدير” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “مللنا النساء الخشنات (المسترجلات) اللواتي يبتعدن عن الأناقة والأزياء ويحاربن الأنوثة والجمال تحت ستار الثقافة والعمق”.

وتسائلت الإعلامية، بقولها: “هل القبح من متطلبات الثقافة؟.. وهل إثبات الوجود يشترط التشبه بالرجل بملبسه وطريقة كلامه ومشيته؟”. وختمت نادين البدير، بالتأكيد على أنها تنفق على الأزياء والموضة مثل الكتب، قائلةً: “أنفق على مكياجي وفساتيني قدر إنفاقي على كتبي”.