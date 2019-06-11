شنت الإعلامية السعودية نادين البدير، مقدمة برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، هجومًا على من وصفتهم بـ”النساء المسترجلات”. وقالت “البدير” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “مللنا النساء الخشنات (المسترجلات) اللواتي يبتعدن عن الأناقة والأزياء ويحاربن الأنوثة والجمال تحت ستار الثقافة والعمق”.
وتسائلت الإعلامية، بقولها: “هل القبح من متطلبات الثقافة؟.. وهل إثبات الوجود يشترط التشبه بالرجل بملبسه وطريقة كلامه ومشيته؟”. وختمت نادين البدير، بالتأكيد على أنها تنفق على الأزياء والموضة مثل الكتب، قائلةً: “أنفق على مكياجي وفساتيني قدر إنفاقي على كتبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين البدير تفتح النار على “النساء المسترجلات”.. تؤكد: “أنفق على مكياجي وفساتيني مثل كتبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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