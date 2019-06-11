شاهد.. شريف مدكور يوجه رسالة لمرضى السرطان.. ويؤكد: هاخد كيماوي لمدة 4 شهور

أكد الإعلامي شريف مدكور، أن إصابته بمرض السرطان كان بالنسبة له هدية من الله عز وجل.

ووجه "مدكور"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، رسالة لمرضي السرطان،

قائلا : "أي حد عنده كانسر أو أي مرض نحاول نكتشفه بدري علي قد ما نقدر، أوعوا تنهاروا خلوا المرض يقويكوا ويقربكوا من أهلكوا".

واستطرد "مدكور"، قائلا : "متخليش المرض يكسرك، خدوه بطريقة بسيطة، أنا وأهلي خدنا الموضوع بضحك وقولنا هنقضي عليه، الواحد المفروض يبقي عنده ثقة في ربنا وبنفسه في أي حاجة، أنا هقعد 4 شهور أخد كيماوي وممكن شعري يقع بس هاخد الموضوع بطريقة بسيطة".

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