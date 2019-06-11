راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده مرتين والثانية بتوقيع وائل كفوري.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كان عيد ميلاد النجم اللبناني راغب علامة هذا العام مميزاً للغاية، ليس لأنه احتفل به أكثر من مرة، وإنما للمفاجأت التي ارتبطت به.
السوبر ستار كان في سهرة مع مجموعة من أصدقائه وأسرته في أحد فنادق بيروت، ليتفاجئ بحفل مميز بتجهيز زوجته جيهان، ونجليه خالد ولؤي وذلك قبل عيد ميلاده بأيام، حيث كان من المقرر أن يطير علامة إلى دبي لإحياء حفل هناك، وهو ما دفع أسرته للاحتفال بعيد ميلاده مبكراً.
راغب حرص على مشاركة محبيه أجواء الحفل بصور تجمعه بأسرته وأصدقائه من الحضور، معرباً عن شدة سعادته بهذه المفاجأة، حيث تلقى تهاني الفانز متمنيين له عام جديد ملئ بالسعادة والتوفيق.
أما المفاجأة الثانية، فكانت بتوقيع النجم اللبناني وائل كفوري، حيث كان يشارك علامة في احياء حفله الأخير في دبي، إذ فاجأ كفوري، النجم الذي أكمل عامه الـ 57 على المسرح، وغنى له أغنيته الشهيرة «رح طير حمام» احتفالاً بعيد ميلاده، وسط تصفيق حاد من الحضور، في الوقت الذي فاجأن منظم الحفل، علامة، وأحضر قالب كيك مميز ليحتفل النجم اللبناني بعيد ميلاده مع الحضور في أجواء حماسية مشتعلة.
من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة للسفر إلى أمريكا، حيث يبدأ هناك جولة فنية يحيي فيها عدة حفلات غنائية في 7 ولايات، وذلك من 14 إلى 29 يونيو الجاري.
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