مي سليم تكشف حقيقة خلافها مع محمد سعد بسبب بوستر فيلمهما الأخير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء مؤخرا عن وقوع خلافات بين الفنانة الأردنية مي سليم والفنان محمد سعد، بسبب بوستر فيلمهما الجديد “محمد حسين”، حيث انفرد سعد به دون ظهور أي من الأبطال.

مي خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء، حيث قالت: “جميع بوسترات محمد سعد السابقة كان يظهر فيها وحده على الأفيش وفي بوستر فيلم “محمد حسين” كان هناك ضرورة درامية لظهوره بمفرده دون أبطال العمل وهذا الأمر لا يزعجني على الإطلاق”.

Advertisements

وعن تعاونها مع محمد سعد، قالت: “استمتعت بجميع مشاهدي مع محمد سعد وتمنيت العمل معه لأنه نجم كوميدي ناجح والعمل معه ممتع وهو يتميز بخفة دم كانت تجعلني انتظر كل مشهد يجمعني به”.

فيلم «محمد حسين»، ويشارك في بطولةته محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد و محمد ثروت و مي سليم و فريال يوسف و ويزو و حمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل من إخراج محمد على.

وظهر محمد سعد، على البوستر الدعائي للفيلم بوجوه عديدة وهو الأمر الذي أثار استغراب جمهوره، وحقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر إيرادات وصلت إلى 500 ألف جنيه فقط.