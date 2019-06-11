رجاء الجداوي مع زوجها الراحل في لقطة نادرة من السبعينات

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية جمهورها في صورة نادرة لها مع زوجها الراحل حاء المرمى حسن مختار.

رجاء نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكانت مع زوجها في أحد الحفلات، بينما كانت الصورة في السبعينات بعد زواجهما بأعوام قليلة.

جمهور الفنانة المصرية أشاد بجمالها وذوقها في اختيار ملابسها في الصورة، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات.

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رجاء تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمي حسن مختار وذلك في عام 1970، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها أميرة، ولم تتزوج رجاء غيره.

فنانة الزمن الجميل قالت إن زوجها كان هو الحب الوحيد في حياتها، وتفتقده طوال الوقت وتشعر أنه معها في المنزل يراقبها ويعرف كل ما تفعله.

الفنانة المصرية قالت إنه قال لها قبل وفاته: «ربنا إن شاء الله هيكرمك متخافيش»، وطلب منها قبل رحيله بدقائق أن تتركه لتنام ولكنها رفضت، فطلب منها أن تساعده للنوم على جانبه الأيمن ففعلت، ثم توفى خلال دقائق.

حسن مختار رحل في شهر مارس عام 2016، وحضر عزائه عدد كبير من نجوم الفن ونجوم الوسط الكروي.