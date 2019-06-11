ريم البارودي في لوك جديد بأحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ريم نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان أزرق مطعم بالبيج، يكشف عن جمالها.

الصور كشفت عن رشاقة ريم البارودي، وظهرت فيها أيضا في لوك جديد، حيث اختارت لون شعر جديد، وماكياج داكن زاد من جمال ملامحها.

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الجمهور تغزل في جمال ريم البارودي من خلال عدد من التعليقات، كما أشاد بجمالها الأصدقاء من داخل الوسط الفني ومنهم حنان مطاوع ودنيا عبدالعزيز.

ريم تغيبت عن السباق الرمضاني هذا العام، بينما عرض لها قبل رمضان مباشرة مسلسل «قيد عائلي»، والذي حقق نجاحا كبيرا.

المسلسل شارك به عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، بوسي، ميرفت أمين، منة فضالي، محمد نجاتي، ومحمد محمود عبدالعزيز.

ورغم تغيب ريم عن رمضان إلا أنها كانت موضع حديث الجمهور بعدما زج باسمها مجددا في قضية طلاق زوجها السابق الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.