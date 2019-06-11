بيلين كارهان تشهر أسلحة أنوثتها في جلسة تصوير صيفية على المسبح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت النجمة التركية بيلين كارهان الشهيرة بـ«السلطانة مريم» لجلسة تصوير جديدة، اختارت أن تكون في أجواء صيفية حارة على المسبح.

نجمة «حريم السلطان» حرصت على مشاركة الفانز بلقطات من الجلسة، ظهرت فيها متألقة بكامل أناقتها على حمام السباحة، حيث ابتعدت عن الملابس الشاطئية، واختارت أن تطل خلال الجلسة بفساتين تجمع بين الأناقة والإثارة، بينما حافظت على جمال ملامحها بماكياج بسيط، ناسب أجواء الجلسة النهارية، واضفى لإطلالات النجمة التركية جاذبية.

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من ناحية أخرى، صرحت بيلين بانتهائها من تقديم برنامج الطبخ، وتعمل حالياً على قراءة أكثر من سيناريو لتحديد عمل قوي تعود به إلى الشاشة، حيث كان مسلسل «عدو في بيتي»، آخر ظهور درامي لها، وقد شاركت فيه كضيفة شرف، وجسدت فيه شخصية فتاة مصابة بمرض السرطان.

يُذكر أن بيلين ابتعدت لفترة عن المشاركة في أعمال درامية طويلة، وذلك على إثر انجابها لمولودها الثاني «جان أيوب» الذي وضعته مارس 2017، في الوقت الذي مانت قد رُزقت بمولودها الأول «علي ديمير» ديسمبر 2014.