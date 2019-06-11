احتراق منزل ريماس منصور والفنانة تستغيث.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل الفنانة السعودية ذات الأصول اليمنية ريماس منصور، في الرياض للحريق، ونشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “سناب شات”، للنيران وهي تشتعل في منزلها و تستغيث برجال الدفاع المدني.

وقالت ريماس في الفيديو، إن شقتها تعرضت للحريق بسبب ماس كهربائي، ورغم اتصاله بالمطافي إلا أنها لم تصل لمنزلها بعد ساعة كاملة من إبلاغها عن الحريق الأمر الذي تسبب في هروب كل سكان العمارة خوفًا من امتداد الحريق”.

Advertisements

وفي أول تعليق لها بعد التعامل مع الحريق قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “احترق بيتي الحمد لله على كل حال والحمد لله أن أمي بخير يالله لك الحمد وأتمنى من الدفاع المدني يسوون تطبيق سرعة الإنقاذ والإطفاء ساعة لين جو ساعة وحنا ندق والجيران يدقون محد وصل احترق قلبي والبيت ينحرق ومحد يطفي الله ستر ولطف والحمد لله على سلامة كل جيراني”.

وردت وزارة الدفاع المدني، على اتهامها بالتقاعس عن العمل في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قائلة: “تلقينا بلاغ عن حادث الحريق عند الساعة 2.6 ظهراً، وباشرت الفرق الحادث عند الساعة 2.15 ظهراً ، حيث تم إخلاء العمارة وإخماد الحريق بسبب التماس كهربائي بالمكيف، وسبقه التماس قبل أسبوع” .