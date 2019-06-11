أمل بوشوشة تطير في رحلة رومانسية مع زوجها إلى موناكو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة أجازتها الصيفية، واختارت أن تستهلها برحلة رومانسية مع زوجها، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، وذلك إلى موناكو.

نجمة ستار أكاديمي حرصت على مشاركة الفانز بصور رومانسية تجمعها بزوجها من نزهاتهما في شوارع مدينة مونت كارلو، ظهرت فيها متألقة بإطلالات صيفية تجمع بين الأناقة والبساطة، وكان لافتاَ اختيارها للفساتين المريحة، حيث ابتعدت الفنانة الشابة عن الملابس الكاجول.

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يُذكر أن أمل احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» أبريل 2017.

من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.

أمل بوشوشة لم تشارك في دراما رمضان الماضي، في الوقت الذي شاركت في مارثون رمضان 2018 بمسلسل «أبو عمر المصري» أمام النجم المصري أحمد عز، والعمل سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى.