كيم كارداشيان تنشر أول صورة لطفلها الرابع من أم بديلة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت نجمة الواقع الأمريكية “كيم كارداشيان” البالغة من العمر 38 عامًا، أول صورة رسمية لطفلها الرابع من أم بديلة عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستجرام”.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن “كيم” أعلنت أيضا عن اسم مولودها “سالم ويست” الذي ظهر بالصورة وهو نائم في سريره وقت القيلولة في هدوء.

وشاركت نجمة الواقع الأمريكية، زوجة المطرب الأمريكي “كاني ويست”، صورة طفلها مع أتباعها البالغ عددهم نحو 141 مليون شخص، والذي كان يرتدي ثيابا بيضاء بأكمام طويلة في أول صورة رسمية له منذ استقباله في 9 مايو الماضي.

في وقت سابق، احتفل الزوجان كيم وكاني، بذكرى زواجهما، وهما أيضا أبوين لـ “نورث” 5 أعوام، و”سانت” 3 أعوام، و”شيكاغو” عام واحد والتي ولدت في يناير كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضًا.