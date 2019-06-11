رنا سماحة تطرح جديدها باللهجة المغربيّة

اطلقت الفنانة رنا سماحة اغنية جديدة بعنوان “ها أنا ها أنت” على طريقة الفيديو الكليب.

الأغنية تعتبر الأولى لـ رنا باللهجة المغربيّة وهي من كلمات يونس آدم، الحان مروان أسيل، توزيع اشرف بن صافي. وطرحتها نجمة ستار اكاديمي مصوّرة على قناتها الرسميّة عبر موقع يوتيوب وعلى كافة المتاجر الرقميّة العالميّة.

كليب “ها أنا ها أنت” صورته رنا مع المخرج سامي بساط الذي سبق وصوّر معها كليبين وهما “مخلوقة ليه” و”اضحك”.

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وتداول جمهور رنا الفيديو الكليب على مواقع التواصل، والذين عبروا عن اعاجبهم بفكرته البسيطة والجميلة في آن بالاضافة الى اجادتها الغناء باللهجة المغربية.

نذكر ان رنا سماحة تعمل على ألبوم غنائي هو الاول في مسيرتها الفنية ومن المتوقع ان تطرحه قريباً. وتتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الاغنية في مصر كشعراء وملحنين وموزعين نذكر منهم: احمد علي موسى، اسامة محرز، هاني صارو، مدين وشفيق.

آخر أعمال رنا أغنية بعنوان “همي كبير” كلمات عمرو المصري، ألحان محمود انور، توزيع محمد عاطف الحلو، تشيلو يحيي مهدي، جيتار شريف فهمي، انتاج صول ميديا برودكشن.