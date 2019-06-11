متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 8 من برنامج "فوشيا شو"، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والعلاقات بطريقة خفيفة، ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة: علاقات الدراما العربيّة وربط المرأة بالجنس.. انفلات مُمنهج يستهدف مكانتها! المشاهير ريما نجيم تُعلنُ طلاق وائل كفوري، ونوال الزغبي لا ترفضُ الزّواج منه! نادين نجيم تعتذرُ لسيرين عبدالنور.. فهل انتهتْ خلافاتهما؟ Advertisements النهايات المأساويّة تسيطر على الأعمال الدراميّة هذا العام! سلافة معمار لقصي خولي: تشبيه فنّانات بأنواع السّيّارات "غير لائق" على الإطلاق! موضة الملل والتّكرار يسيطران على إطلالات النّجمات هذا الأسبوع.. وأصالة تخرجُ عن المألوف! ميلانيا ترامب تُواجه عاصفةً من الانتقادات بسبب نظّاراتها الشّمسيّة! فاليري أبو شقرا تحتفلُ بخطوبتها بإطلالة بسيطة.. وهذا سعرُ فستانها!

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كانت هذه تفاصيل خبر ربط المرأة بالجنس في الدراما العربيّة إلى أين؟.. نجوى ونوال وتكرار للإطلالات بالجملة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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